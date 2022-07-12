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Politico: поездка в Саудовскую Аравию не поможет Байдену снизить цены на бензин

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Kevin Lamarque/Reuters

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не поможет добиться снижения цен на бензин. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что у Саудовской Аравии нет достаточного объема нефти, так как королевство с трудом пытается достичь своих производственных целей. Кроме того, выделение дополнительного топлива потребует консенсуса в альянсе ОПЕК+.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кэхилл пояснил, что даже если королевство «наводнит» мировой рынок нефтью, это не будет гарантией снижения цен на бензин.

«Это связано с тем, что волатильность цен на нефть за последние несколько недель имеет мало общего с перебоями в поставках» , — приводятся его слова в сообщении.

Он также отметил, что рост цен во многом связан с «геополитикой и финансовыми спекуляциями», а на «физическом» рынке нет «сбоев».

Политический обозреватель и телеведущая канала Fox News Томи Ларен ранее заявила, что демократическая партия США планирует избавиться от Байдена.

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