Bloomberg: Евросоюзу грозит рецессия с вероятностью 45% в 2022 году

Рецессия в Европе может возникнуть с вероятностью 45% в течение 2022 года, и риск этого сценария становится все больше. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на опрошенных экономистов.

В агентстве отметили, что до начала спецоперации России на Украине возможность рецессии в еврозоне была на уровне 20%, а уже в июне этот показатель вырос до 30%. Сейчас же он составляет 45% в течение года.

Эксперты сошлись во мнении, что Европе грозит дефицит природного газа и возможность получения более высокой инфляции. Из-за этого риск сокращения объемов производства в Германии и ослаблении ее экономики вырос до 55%.

По словам представителя нидерландского банка Rabobank Эрика-Ян ван Харна, экономика Германии уже серьезно замедлилась. При этом темпы рецессии будут зависеть от введенных ограничений на нефть и влияния цен на энергоносители, которые затронут промышленность страны.

5 июля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предупредил, что дефицит газа в Европе может стать причиной конфликтов. Он также полагает, что властям ФРГ не стоит в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок топлива из России после ремонтных работ на газопроводе «Северный поток — 1».