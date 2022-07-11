Bloomberg: Россия стала одним из самых крупных поставщиков газа в Испанию

Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию, обогнав Алжир, который являлся традиционным экспортером топлива в эту страну. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные испанской энергетической компании Enagas.

Импорт газа из России в Испанию в июне составил 8,7 тыс. ГВт*ч, что в два раза выше показателей мая. То есть российское топливо обеспечило 24% от общих потребностей этой страны в газе. Алжир же в июне обеспечил 22% потребностей страны в газе, что в два раза меньше аналогичного периода прошлого года, отметили в публикации.

В агентстве уточнили, что такие показатели получились из-за дипломатических сложностей между Испанией и Алжиром, которые возникли из-за поддержки Мадридом марокканской инициативы по урегулированию споров в Западной Сахаре.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что страну может ждать «очень тяжелая» зима на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. При этом она отметила, что Испания меньше других европейских стран зависима от РФ в плане энергии.