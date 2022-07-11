Правительство Германии ожидает восстановления объемов прокачки российского газа

Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что кабмин ожидает, что с возвратом турбины Siemens исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по «Северному потоку». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ясно то, что Россия обосновала снижение поставок тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина, таким образом, устранена, соответствующая договоренность была достигнута с Канадой, что турбина вернется, она будет поставлена в Россию», — сказала она на брифинге.

Хоффман добавила, что немецкое правительство приветствует это решение канадским партнеров. Она добавила, что таким образом отпадает основная причина, по которой Россия подает меньше газа.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

Накануне стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии.