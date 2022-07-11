В Германии отреагировали на протест Украины по поводу турбины для «Северного потока»

Правительство Германии приняло к сведению требование Украины к Канаде отменить решение о возврате турбины Siemens для «Северного потока 1». Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, сообщает Sky.

«Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России», — сказала Хоффман.

Ранее Минэнерго Украины в социальных сетях призывало власти Канады отменить решение о возврате турбины Siemens, необходимой для продолжения поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

О решении Канады писало агентство Reuters со ссылкой на источник. Турбина будет отправлена в Германию, а затем ее доставят «Газпрому».

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал этот шаг «очень плохим прецедентом».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, поприветствовал это решение.