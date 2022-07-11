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«Ъ» назвал сроки отправки турбины для «Северного потока» в Россию

Канада предоставит турбину для «Северного потока» после 14 июля

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Канада отправит турбину для «Северного потока» ориентировочно после 14 июля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что в настоящее время турбина проходит испытания в Монреале, где находится ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

Предполагается, что ГПА будет отправлен по морю сначала в ФРГ, а затем уже в Россию, и его транспортировка может занять до двух недель. То есть, Россия получит агрегат по завершении технических работ на «Северном потоке», которые пройдут с 11 по 21 июля.

Предполагается, что благодаря новой турбине прокачка газа по «Северному потоку» увеличится по меньшей мере на 20%, то есть до 100 млн кубометров в сутки.

В Siemens Energy не смогли подтвердить информацию о дате отправки оборудования и переадресовали запрос властям Канады.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Siemens пообещала «как можно скорее» привезти турбину для «Северного потока» в Европу.

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