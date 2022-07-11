«Коломенский» захотел выкупить хлебобулочный завод «Волжский пекарь» в Твери

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» владельца девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова собирается выкупить хлебобулочный завод «Волжский пекарь» в Твери, принадлежащий местному депутату Лилии Корниенко. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник.

БКХ «Коломенский» ведет переговоры о приобретении «Волжского пекаря». При этом сама сделка уже находится на завершающей стадии. При этом конкретную сумму сделки источник издания не назвал.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас наблюдается тенденция на объединение рынка хлебопечения в России. Кроме того, владельцы «Волжского пекаря», возможно, решили продать бизнес из-за нежелания испытывать кризисные ситуации, при этом пытаясь быть безубыточным предприятием.

Однако в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) посчитали, что 95,7% отраслевых компаний — это небольшие предприятия, а крупный бизнес составляет всего 1,1% от общей доли. Поэтому сейчас появилась тенденция к росту микропредприятий.

В конце апреля ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Коломенского» сообщил, что булочно-кондитерский холдинг объявил о покупке российского бизнеса финской компании Fazer.