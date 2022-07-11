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Bloomberg: цены на газ в Европе могут оставаться высокими еще два года

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Reuters

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что высокие цены на топливо в Европе могут продержаться еще около двух лет.

Если в феврале эксперты считали, что конфликт на Украине продлится несколько месяцев и газ не успеет сильно подорожать, то сейчас ситуация изменилась.

«Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев, но сейчас все сигнализирует о крайней опасности для следующей зимы 2023 года и, все больше, для 2024 года», — выразил мнение обозреватель.

Блас добавил, что «газовый кризис в Европе глубже, чем выглядит».

Ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что зимой Европа может столкнуться с «очень серьезными конфликтами и распрями» в связи с подорожавшими энергоносителями, для предотвращения угроз массовых беспорядков региону придется вновь начать использовать ископаемое топливо.

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