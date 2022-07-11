Поставки газа по «Северному потоку» остановились

Поставки газа по «Северному потоку» прекратились с 07.00 мск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.

Обе нитки остановились для проведения профилактических работ с 11 июля по 21 июля.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах на газопроводе «Северный поток». В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

Накануне стало известно, что власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» Германии. Siemens пообещала «как можно скорее» привезти турбину для «Северного потока» в Европу.