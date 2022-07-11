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Эксперт из Китая рассказал, как антироссийские санкции повлияют на весь мир

Эксперт Боцян спрогнозировал рост глобальной инфляции из-за ограничения цен на нефть РФ

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Lucy Nicholson/Reuters

Ограничение цен на нефть России повлечет за собой нарушение глобальной цепочки поставок энергоносителей и приведет к крайней волатильности их стоимости, что в свою очередь станет причиной роста глобальной инфляции и замедленного восстановления мировой экономики. Такое мнение выразил в статье для издания Huaqiu декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

По его словам, Запад пытается ударить по доходам России от продажи нефти и газа и сделать это с наименьшими потерями для себя. Однако эффект может быть не таким положительным, как этого ожидают в США.

Боцян считает, что Москва может в ответ на решение западных стран ограничить цены на российскую нефть может сократить добычу этого топлива на 5 млн баррелей в сутки без значительного ущерба для своей экономики.

В конечном итоге Соединенные штаты, как и страны Европы, столкнутся с возможным ростом стоимости нефти, но эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к крупным изменениям в структуре глобального энергоснабжения, пишет Боцян.

Помимо прочего, увеличение цен на нефть серьезнейшим образом скажется на мировой экономике, которая страдает от огромной инфляции.

При этом эксперт отмечает, что Европе в краткосрочной перспективе будет сложно отыскать альтернативы российской нефти. И если российская сторона найдет новый покупателей, сможет открыть новые рынки сбыта нефти в условиях кризиса, Европейский союз начнет с осторожностью относиться к идее прекращения поставок энергоносителей из России, добавил Боцян.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны «Большой семерки» (G7) договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.

Ранее сообщалось, что Бразилия не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть.

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