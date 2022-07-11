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Уральская компания по выпуску гидравлического оборудования удвоит объемы производства

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РусГидро

Уральская компания «Гидронт» планирует увеличить объемы производства и отгрузки гидравлического оборудования в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Алексея Матанцева.

«Объем производства увеличится практически в два раза при запуске второго цеха. Сейчас отгрузка около 400 млн рублей в год, ожидаем после полного запуска цеха около 800-900 млн рублей в год», — поделился Матанцев.

По его словам, в прошлом году в развитие производства было инвестировано 100 млн рублей, был возведен второй цех. К осени планируют завершить работы по подключению коммуникаций. Далее руководство должно будет приобрести оборудование стоимостью около 1,5 млрд рублей.

«В прошлом году у нас были две делегации из Италии, Германии, заинтересованные в приобретении продукции. Но из-за ситуации в мире вывозить ее не будем. У нас есть рынки дружественных стран, Казахстан, Белоруссия, которые также заинтересованы в гидравлике», — рассказал Матанцев.

Ранее сообщалось, что в России планируют отменить акцизы на жидкую сталь.

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