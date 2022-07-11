В День семьи, любви и верности на пожилых супругов упал потолок в ДК

В Доме культуры (ДК) поселка Хор района имени Лазо (Хабаровский край) на праздновании Дня семьи, любви и верности потолок обрушился на головы пожилой паре. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.

Инцидент произошел 10 июля вечером. Пострадавшая пара была приглашена на мероприятие. Им должны были вручить знак «За супружеское долголетие», так как пара прожила 50 лет в браке.

Во время мероприятия на пару обрушилась потолочная конструкция. И муж и жена были после этого госпитализированы. У них диагностировали гематомы, у женщины также ушиб, у мужчины — рассечение кожи головы.

После наложения швов, пару отпустили домой.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что в Казани в результате обрушения балкона пострадала жительница Брянска. Через некоторое время прибывшие на место происшествия коммунальщики обтянули балкон марлей.