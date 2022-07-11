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«Ъ»: Wildberries хочет сделать фирменный оттенок своим товарным знаком

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Wildberries оспаривает отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство отстаивает позицию, что заявленный оттенок фиолетового цвета не ассоциируется однозначно с интернет-магазином.

«Для того чтобы сам по себе цвет служил средством индивидуализации, требуется однозначная ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя. В рассматриваемом случае Роспатент посчитал такую связь недоказанной», — пояснили в пресс-службе Роспатента.

Компания, в свою очередь, привела данные опроса проведенного Институтом социологии РАН, согласно которому около 90% респондентов из более 50% регионов России прямо ассоциируют такой оттенок фиолетового с Wildberries.

Также в компании утверждают, что из-за отсутствия у цвета регистрации сервис регулярно сталкивается с его неправомерным использованием, включая мошеннические схемы.

«Мы регулярно сталкивались с неправомерным использованием фирменной стилистики другими компаниями и организациями, в том числе иногда и для мошеннических схем», — подчеркнул представитель Wildberries.

Он добавил, что из-за отсутствия регистрации они не могут помочь покупателям защитить свои законные права.

В настоящее время в России только пять компаний являются правообладателями цветовых товарных знаков: Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и «Тиффани» (бирюзовый).

Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России.

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