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Во Франции составляют список получателей газа на случай остановки поставок из России

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Reuters

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране составляется список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке, если Россия прекратит его поставки. Об этом он сообщил газете Politico.

«Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся. Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что прекращение поставок газа из России является самым вероятным сценарием, поэтому Европа должна к этому готовиться. Об этом на деловой и экономической конференции на юге Франции заявил министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр.

7 июля Ле Мэр заявил, что правительство страны решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года.

До этого премьер-министр Элизабет Борн заявила, что если Россия решит остановить экспорт газа в Европу, то это будет иметь последствия для Франции. По ее словам, власти республики должны рассмотреть все возможные сценарии и поделиться их возможными последствиями со всеми игроками рынка и с французами.

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