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В России производство стали в июне сократилось на 20-50%

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Сталелитейные компании России снизили производство стали в июне от 20 до 50%. Об этом ТАСС заявил вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов.

«Производство стали в июне упало на 20–50%. При этом себестоимость производства выросла на 50%, а рыночные цены на сталь откатились к уровню 2020 года, снизившись на 35%», — отметил Леонов.

По его словам, металлургическая промышленность России оказалась в тяжелом положении. Например, в мае дополнительные налоги на сталь составили 1,48 тыс. руб. за тонну. В ситуации, когда производство идет при практически нулевой прибыли, дополнительные налоги лишь ухудшают положение отрасли.

Он добавил, что цены на сталь снизились из-за уменьшения спроса, укрепления рубля и роста конкуренции на российском рынке.

5 июля ТАСС, ссылаясь на источник в металлургической отрасли, сообщил, что один из крупнейших в мире производителей стали ArcelorMittal возобновил поставки в Россию через Казахстан в июне. По словам собеседника агентства, основными покупателями продукции стали заводы по производству труб и металлотрейдеры.

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