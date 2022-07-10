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Доцент Хачатурян: без импорта падает качество продуктов отечественного производителя

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян рассказал, что у дефляции существуют очевидные плюсы и не очень очевидные минусы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, исчезновение импортных товаров может создать тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции, но это приводит к снижению качеству производимой продукции, а в дальнейшем и ее потребления.

Другой отрицательный момент дефляции – падение конкурентоспособности экспортеров, за которым следует подорожание их продукции, а в дальнейшем – снижение спроса. В этом случае, утверждает Хачатурян, следует найти и поддерживать баланс между экспортом и импортом, а также не допускать доминирования в любом из этих сегментов.

Ранее стало известно, что Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) в июне текущего года зафиксировала дефляцию в 0,35%.

При этом цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, на непродовольственные — на 0,41% по сравнению с маем текущего года.

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