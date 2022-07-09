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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Турции до «мусорного»

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Olivier Matthys/AP

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, или «мусорного», с дальнейшим негативным прогнозом, говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что одной из причин стала растущая в стране инфляция. По прогнозам агентства, среднегодовая инфляция в Турции к 2023 году может достичь 71,4%.

В Fitch добавили, что политика Турции, в последнее время все более непредсказуемая, провоцирует «спиральный рост инфляции» и препятствует притоку капитала в страну.

Ранее Fitch подсчитало, что из-за нефтяного эмбарго с рынка исчезнет четверть сырья из России. Агентство исключило, что ЕС полностью откажется от российской нефти. Проблему аналитики видят в инфраструктурных ограничениях и логистических сложностях. По оценкам аналитиков, поставки российской нефти могут сократиться на около 2-3 млн баррелей в день. Эмбарго может повлиять на мировую торговлю сырьем, поскольку около 30% импорта стран Евросоюза нуждаются в замещении из других регионов.

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