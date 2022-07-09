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России может понадобиться до 30 лет, чтобы перейти на отечественный хмель

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Depositphotos

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал радиостанции «Говорит Москва», что России потребуется 30 лет для перехода на отечественный хмель и солод в производстве пива.

По словам Черниговского, ранее это сырье в основном закупали за рубежом.

«Дефицит сырьевых компонентов тоже может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов. Переход — это дело не одного года. Например, в России недостаток виноградников. Чтобы обеспечить полностью производителей российским сырьем, нужно примерно 250 тыс. га виноградников, а у нас чуть больше 100 тыс. га, включая Крым», — поделился Черниговский.

Уточняется, что Россия не занималась выращиванием достаточного количества хмеля, так как его проще было привезти из-за границы. Черниговский добавил, что » пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится».

«Российская экономика была интегрирована в мировую, зачем в РФ делать то, что по ряду причин более затратно, чем купить у Чехии», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость сырья для упаковки пива в России может увеличиться на 10-60% в 2022 году.

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