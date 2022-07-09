России может понадобиться до 30 лет, чтобы перейти на отечественный хмель

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал радиостанции «Говорит Москва», что России потребуется 30 лет для перехода на отечественный хмель и солод в производстве пива.

По словам Черниговского, ранее это сырье в основном закупали за рубежом.

«Дефицит сырьевых компонентов тоже может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов. Переход — это дело не одного года. Например, в России недостаток виноградников. Чтобы обеспечить полностью производителей российским сырьем, нужно примерно 250 тыс. га виноградников, а у нас чуть больше 100 тыс. га, включая Крым», — поделился Черниговский.

Уточняется, что Россия не занималась выращиванием достаточного количества хмеля, так как его проще было привезти из-за границы. Черниговский добавил, что » пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится».

«Российская экономика была интегрирована в мировую, зачем в РФ делать то, что по ряду причин более затратно, чем купить у Чехии», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость сырья для упаковки пива в России может увеличиться на 10-60% в 2022 году.