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Центробанк Аргентины ожидает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 76%

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Marcos Brindicci/Reuters

Рост цен в Аргентине составит 76% по итогам 2022 года. Такой уровень инфляции спрогнозировали эксперты, которых опросил Центробанк республики.

«В конце июня 2022 года эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что инфляция в текущем году достигнет 76%», — говорится в докладе Банка Аргентины.

По оценке аналитиков, которых опросил регулятор, в 2023 году рост цен может превысить 60%, а в 2024 году — 50%.

В марте при заключении соглашения об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ) правительство страны ожидало инфляцию в 2022 году в диапазоне от 38% до 48%.

Южноамериканская республика несколько последних лет подряд входит в число стран с самой высокой инфляцией. В 2021 году рост цен составил 50,9%, в 2020 году показатель был на уровне 36,1%, в 2019 году — 53,8%, в 2018 году — 47,6%

В середине марта сообщалось, что инфляция в Аргентине в феврале 2022 года составила 4,7% и превысила аналогичный показатель в Венесуэле, которая долгое время была лидером по росту цен в Латинской Америке.

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