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«Энел Россия» изменит название на «ЭЛ5-Энерго» после ухода итальянского акционера

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Публичное акционерное общество (ПАО) «Энел Россия» созывает внеочередное собрание акционеров в заочном формате 13 сентября для переизбрания совета директоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, планируется утвердить новый устав в связи с переименованием компании. Теперь компания будет носить название ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Отмечается, что реестр для участия в собрании закроется 20 июля.

В марте итальянская Enel объявила, что «с сожалением» вынуждена покинуть Россию, несмотря на определенный прогресс за время деятельности компании в стране.

В июне организация сообщила, что продаст свои 56,43% в ПАО «Энел Россия» «ЛУКОЙЛу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Enel заключил два отдельных контракта с российскими компаниями на общую сумму $135 млн.

Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от нескольких условий, в том числе от решения правкомиссии России по иностранным инвестициями и Федеральной антимонопольной службы России.

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