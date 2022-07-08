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Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» Путина

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия пользуется тремя своими «козырями», которые позволяют ей выстраивать международные отношения со странами Запада на фоне кризиса максимально эффективно, пишет Ульрих Райц в материале для Focus.

По словам автора статьи, «у России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться».

Райц добавил, что попытка Запада изолировать Россию не увенчалась успехом, так как страны Запада сами сильно зависят от российских энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провале «экономического блицкрига» Запада против России. Путин также пояснил, что целью введения санкций «было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей». По словам президента, здесь у стран Запада также ничего не вышло.

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