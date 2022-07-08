Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что в текущий момент уже поступает продукция нового урожая. Это исключает возможность дефицита картофеля на внутреннем рынке.

«По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе ресторанов сети быстрого питания «Вкусно – и точка» заявили, что в некоторых заведениях не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде.

Позднее заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») Дмитрий Леонов заявил, что ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью.

Леонов отметил, что временные проблемы с наличием сырья в сетях общественного питания ввиду неблагоприятного 2021 года по картофелю не исключены.