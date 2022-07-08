«Руспродсоюз»: поставки картофеля фри для общепита могут наладиться к осени

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») Дмитрий Леонов заявил, что ситуация с поставками картофеля для нужд общепита может наладиться уже осенью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Леонов отметил, что временные проблемы с наличием сырья в сетях общественного питания ввиду неблагоприятного 2021 года по картофелю не исключены. Он подчеркнул, что, по мнению «Руспродсоюза», ситуация с поставками клубненосных для нужд общепита может наладиться уже осенью этого года.

Ранее в пресс-службе ресторанов сети быстрого питания «Вкусно – и точка» заявили, что в некоторых заведениях не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде.

Там добавили, что в некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

Отмечается, что в полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, то есть осенью 2022 года.

В компании считают, что с аналогичными трудностями могут столкнуться и другие игроки рынка.