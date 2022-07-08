Совет Федерации одобрил закон о «выращивании» малого бизнеса для участия в закупках

Сенаторы единогласно одобрили закон о «выращивании» малых и средних предприятий для участия в закупках. Программа начнет работу в ноябре, сейчас на платформе для предпринимателей МСП.РФ можно оставить предварительную заявку на участие, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«Согласно этому закону малому и среднему бизнесу может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка со стороны заказчиков — крупных компаний с госучастием, организаций поддержки предпринимателей и других заинтересованных органов. Цель этих программ — поддерживать развитие поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, это новый формат поддержки МСП, сочетающий повышение доступности госзакупок и развития бизнеса. Ведомство будем поддерживать обмен опытом и масштабирование лучших практик по «выращиванию».

«Этот закон полезен как для малых и средних предприятий, так и для крупных компаний, выступающих заказчиками. Первые смогут получить мощный стимул к развитию в виде новых компетенций и технологий, программ обучения персонала, курсов повышения квалификации и т.д. Госкомпании в свою очередь вправе ждать от прошедших «выращивание» предпринимателей нового, повышенного качества товаров и услуг», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что это позволит заказчикам более эффективно закрывать свои потребности, по которым они объявляют закупки.

Авторы законодательной инициативы считают, что положения закона о «выращивании» также помогут малым и средним предприятиям заключать так называемые «офсетные» договоры со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. Это даст бизнесу дополнительные возможности для развития своего производства.

«При реализации одобренного сенаторами закона одна из задач, которая возлагается на Корпорацию МСП, — это ведение реестра программ «выращивания». Кроме того, мы будем заниматься мониторингом их реализации, а также мониторингом реализации «офсетных» договоров, и при необходимости оказывать участникам «выращивания» необходимую юридическую и финансовую помощь», — пояснил Исаевич.

В соответствии с нацпроектом по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, к 2024 году оборот закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса должен составить 5 трлн рублей.

Напомним, сегодня на цифровой платформе МСП.РФ размещен долгосрочный спрос крупнейших заказчиков. Направить заявку на участие в программе можно в режиме онлайн.