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Гутерриш: удобрения и продовольствие Украины и РФ следует вернуть на мировой рынок

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Mary Altaffer/Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что продовольствие и удобрения Украины и Российской Федерации должны быть возвращены на мировой рынок, несмотря на конфликт, ООН работает над соответствующим планом по обеспечению экспорта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека ООН, организация работает над этой задачей и над выработкой плана, который даст возможность обеспечить безопасный экспорт украинского продовольствия по Черному морю, а также беспрепятственный доступ на мировые рыки для продовольствия и удобрений из РФ.

Ранее постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо заявил, что Совет Безопасности ООН собирается в июле провести заседание по Украине, на котором могут утвердить итоги переговоров по экспорту украинского зерна.

До этого Гутерриш заявил, что переговоры по вывозу украинского зерна из заминированных портов достигли «момента истины». По его словам, представители всемирной организации ведут обсуждения, чтобы украинское зерно и российские удобрения попали на международный рынок. При этом переговоры ведутся по отдельности.

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