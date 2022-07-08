В маркетплейсе «Сравни» спрогнозировали снижение ставок по льготной ипотеке до 5%

Банки снизят ставки по льготной ипотеке на новостройки с господдержкой на 1-2 процентных пункта до 5% годовых к концу 2022 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель отдела финансового планирования и анализа маркетплейса «Сравни» Артем Харченко.

«На данный момент рыночная ставка по ипотеке находится на уровне 10-11%, льготная на уровне 6-7%. Рыночные ставки могут к концу года снизиться до уровня прошлого года в 7-8% годовых. А льготные опустятся до 5%», — заявил Харченко.

По его словам, динамика ипотечных ставок коррелирует с динамикой ключевой ставки ЦБ.

«Ключевая ставка Банка России 28 февраля 2022 года подскочила до рекордных 20%. Следом за ставкой рефинансирования выросли и проценты по кредитам: в марте подняли ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. Повышение ставок, дополнительно подогретое резким ростом цен за кв. м. жилья и беспрецедентными условиями экономической неопределенности, спровоцировало рекордное за последние несколько лет падение ипотечного рынка. В мае банки выдали немногим более 30 тыс. ипотечных кредитов, в то время как в 2021 году они предоставляли 160 тыс. жилищных кредитов в месяц. В июне резкое падение спроса спровоцировало откат цен на недвижимость до уровня января 2022 года, ставка рефинансирования снизилась до 9,5%, а процент по льготной ипотеке вернулся к прежним 7%», — уточнил эксперт.

Харченко не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки на 1-2 п.п. и, соответственно, ставок по льготной ипотеке с господдержкой.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке на новостройки с господдержкой – 12 млн руб. для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и 6 млн — для остальных регионов. Первоначальный взнос – 20% от суммы кредита. Его можно получить как на готовое, так и на строящееся жилье. Банки-кредиторы выдают ипотеку по льготной ставке, а недополученные доходы им компенсирует государство в лице «ДОМ.РФ».