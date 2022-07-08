Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В маркетплейсе «Сравни» спрогнозировали снижение ставок по льготной ипотеке... 11:59
Собчак заподозрили во второй беременности 11:56
Врач рассказала, можно ли стирать вместе носки и нижнее белье 11:55
Экс-солистка «Миража» Гулькина призналась, что готова похудеть ради пятого брака 11:54
Новая игра про Робокопа получила рейтинг 18+ 11:52
Лобода анонсировала гастроли по городам Европы и США 11:50
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения 11:48
Захарова заявила о провале бойкота России со стороны Запада на министерском... 11:47
Американец потратил все свои сбережения, чтобы купить виртуальную землю... 11:47
В Нижнем Тагиле детям запретили танцевать под иностранную музыку... 11:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Пиво может подорожать до 60% в России в 2022 году

close
100%
Depositphotos

Стоимость пива в алюминиевой упаковке может подорожать в России в этом году до 50-60%, этот напиток в пластике может повыситься в цене на 50-50%, продукция в стекле — до 10-15%. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев.

«Что касается этого года и прогнозов, исходя из текущей ситуации, рост может составить порядка 10-15% — стекло, 40-50% — пластик (сырьевая часть в ПЭТе), алюминий (сырьевая часть в банке) — 50-60%. Принимая во внимание двузначные показатели потребительской инфляции в 2022 году, можно говорить о том, что себестоимость пивоваренной продукции также будет расти», — сказал Дурдыев.

По его словам, цены начали расти из-за закрытия в пандемию портов Китая. В настоящее время на повышение цен в пивоваренной отрасли влияет подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей. Они поставляли оборудование и производили алюминиевую тару.

Президент AB InBev Efes отметил, что производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно, на фоне снижение покупательной способности населения.

Ранее в июне Дурдыев в интервью «Газете.ру» уже заявлял, что рост цен на пиво в стране неизбежен. Тогда он подчеркнул, что сильнее всего на стоимость пива влияют акцизы, которые устанавливает государство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть