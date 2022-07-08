Пиво может подорожать до 60% в России в 2022 году

Стоимость пива в алюминиевой упаковке может подорожать в России в этом году до 50-60%, этот напиток в пластике может повыситься в цене на 50-50%, продукция в стекле — до 10-15%. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев.

«Что касается этого года и прогнозов, исходя из текущей ситуации, рост может составить порядка 10-15% — стекло, 40-50% — пластик (сырьевая часть в ПЭТе), алюминий (сырьевая часть в банке) — 50-60%. Принимая во внимание двузначные показатели потребительской инфляции в 2022 году, можно говорить о том, что себестоимость пивоваренной продукции также будет расти», — сказал Дурдыев.

По его словам, цены начали расти из-за закрытия в пандемию портов Китая. В настоящее время на повышение цен в пивоваренной отрасли влияет подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей. Они поставляли оборудование и производили алюминиевую тару.

Президент AB InBev Efes отметил, что производители стараются сдерживать повышение цен, насколько это возможно, на фоне снижение покупательной способности населения.

Ранее в июне Дурдыев в интервью «Газете.ру» уже заявлял, что рост цен на пиво в стране неизбежен. Тогда он подчеркнул, что сильнее всего на стоимость пива влияют акцизы, которые устанавливает государство.