Для привлечения в экономику «длинных» денег в РФ думают изменить правила получения пенсий

Российскими финансовыми властями обсуждается механизм, призванный обеспечить долгосрочность инвестиций, передает газета «Известия». В частности, обдумывается вариант, при котором для получения налогового вычета и софинансирования от государства россиянам придется вкладывать свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет.

В материале отмечается, что окончательное решение пока не принято. Но при этом инициаторы подчеркивают важность стимулирования россиян к долгосрочным накоплениям для привлечения в экономику «длинных» денег. И для обеспечения этой долгосрочности российские власти задумали ввести требование, по которому пенсионный договор должен заключаться не менее чем на 10 лет.

Ранее председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования позволит работодателям избежать бюрократических трудностей и увеличить объемы социальной поддержки россиян.