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Reuters: Украина попросила Канаду не передавать РФ турбину для «Северного потока»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Украина попросила Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток», которая находится на ремонте в Монреале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.

По мнению Киева, передача России турбины станет нарушением санкций против Москвы.

«Санкции запрещают передачу любого газового оборудования. Если это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» — сказал источник.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек обратился к правительству Канады с просьбой разрешить поставку турбины для «Северного потока — 1», которая попала под санкции в отношении России.

Вице-канцлер добавил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить газовые хранилища.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

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