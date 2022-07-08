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Россиянам рассказали о праве получить до 15,6 тысячи рублей за внесенные в НПФ средства

Эксперт по пенсионным вкладам Мошляк раскрыл, как вернуть часть накоплений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк рассказал URA.RU, что ежегодно можно получать налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей за средства, внесенные в негосударственные пенсионные фонды.

По его данным, с внесенных по пенсионному договору средств можно получать налоговый вычет каждый год.

Максимальный размер базы самого вычета может составлять до 120 тысяч рублей. Официально трудоустроенный человек таким образом может вернуть до 15,6 тысяч рублей. Их можно внести на свой пенсионный счет для реинвестирования и роста суммы накоплений, предложил эксперт.

Мошляк также дал совет, как на копить на пенсию. Нужно начать откладывать 3-5% ежемесячно, повышая размер взносов пропорционально росту доходов.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления россиян с 1 июля защитят от действий недобросовестных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Теперь граждане могут рассчитывать на возврат незаконно изъятого инвестиционного дохода. При этом застрахованному будет возвращен незаконно изъятый доход. Действующие правила дают застрахованным в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) возможность менять НПФ один раз в пять лет.

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