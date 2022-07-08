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Из-за полной загрузки паромов нефтепродукты в Балтийск могут доставить танкерами

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Jon Gambrell/AP

Меры сокращения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга - Балтийск принимает сейчас ФГУП «Росморпорт» (РМП, подведомственно Росморречфлоту). Об этом пишет «Интерфакс».

Загрузка работающих на линии морских автомобильно-железнодорожных паромов «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» составляет практически 100%, уточнилив ФГУП.

Нефтепродукты составляют от 30% до 50% от общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах. Если возникнет необходимость, углеводороды перегрузят с паромов на танкеры, что позволит существенно увеличить объемы транспортировки других грузов.

Также ранее сообщалось, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти», утверждает советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. ЕС ранее не смог согласовать нефтяное эмбарго против России из-за вето Будапешта. Венгерские власти сравнили этот возможный шаг Брюсселя с «атомной бомбой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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