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Глава ЛНР поддержал идею ФАДН России о создании Дома народов ЛНР на территории республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник поддержал идею руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игоря Баринова создать на территории Республики Дом народов ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Отмечается, что об этом стало известно по итогам встречи руководителя республики с представителями ФАДН

Как рассказал Баринов, аналогичная организация была ранее создана на территории ДНР.

«Это дом для общин, диаспоральных структур, национально-культурных автономий. Вот у нас, например, Дом народов России, который у нас находится в Москве, он стал фактически логистическим центром по сбору гуманитарной помощи», — он.

По его словам, такой центр мог бы оказывать методическую помощь по сохранению языков и культуры различных этнических групп, которые проживают в республике. Кроме того, на его базе могли бы проходить различные национальные праздники, считает он.

«Я согласен, можно сделать такую площадку», - ответил на предложение Баринова Леонид Пасечник.

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