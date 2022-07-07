Банк России повысил курс доллара на 8 июля до 63,14 рубля

Российский Центробанк повысил курс доллара на 8 июля до 63,1427 рубля, что на 23,17 копейки выше предыдущего показателя. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Курс евро регулятор понизил на 19,11 копейки, до 64,1349 рубля.

На 15:50 (мск) 7 июля американская валюта торгуется на Московской бирже по 62,63 за $1. €1 стоит 63,87.

Накануне сообщалось, что российская валюта ослабла по отношению к американскому доллару, который к концу торгового дня на Московской бирже зафиксировался на уровне в 63,35 рубля. €1 к закрытию торгов 6 июля стоил 64,77 рубля.

Ранее 7 июля международный финансовый аналитик Андрей Плотников сообщил, что после резкого укрепления доллара к рублю с конца июня есть два сценария дальнейшей динамики курса американской валюты. Либо доллар снова будет торговаться за 53-54 рубля, либо валюта США дойдет до отметки 70-71 рубль. Скорее всего, доллар ожидает второй вариант.

Укрепление курса доллара к рублю, которое происходит в последние дни, по словам Плотникова, носит спекулятивный характер.