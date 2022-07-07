В Минпромторге заявили, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сказал он в ходе круглого стола в Госдуме на тему: «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации».

Заславский добавил, что также на меркетплейсе были обнаружены случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

По его словам, в компании заявили о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Wildberries написал заявление в полицию производитель азиатских подгузников KIOKI за то, что продавцы, реализующие товар на площадке, не имеют на самом деле отношения к торговой марке. При этом в самой компании эти заявления опровергли.