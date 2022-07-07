Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за ситуации с судном «Жибек Жолы»

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за ситуации вокруг судна «Жибек Жолы» под флагом России, якобы перевозившего украинское зерно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Киев требовал задержания судна на основании того, что судно якобы перевозило украинское зерно. Однако 6 июля турецкая сторона отпустила судно.

«Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем», — уточнили в министерстве иностранных дел Украины.

Ранее член экипажа сухогруза заявлял, что судно планирует покинуть стоянку в Турции. По его словам, «как таковых проблем нет», чтобы не терять деньги, корабль планирует выгрузить зерно на накопительное судно.