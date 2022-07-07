Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-супругов Элджея и Ивлееву заметили вместе в Москве 11:34
Барецкий назвал разыскиваемого за убийство друга отличным человеком и пообещал нанять... 11:30
Появились фотографии первого в истории Suzuki пятидверного Jimny 11:29
Член экипажа сухогруза «Жибек Жолы» заявил, что судно планирует покинуть стоянку... 11:26
Источник: российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне 11:26
В Челябинской области медики не успели спасти 9-летнего мальчика, упавшего... 11:24
Украинские СМИ опубликовали фото и видео поднятия флага на острове Змеиный 11:16
Приятель Стаса Барецкого разыскивается за убийство 18-летней девушки 11:16
Дочь звезды «Ворониных» Екатерины Волковой попала в больницу в Турции 11:15
ITV: премьер Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку 11:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров

Биржа ICE: цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1900 за тысячу кубометров

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос до $1 926 за одну тысячу кубометров. В целом цена на газ с начала торгов увеличилась на 7%.

Ранее сообщалось, что Россия с февраля по май 2022 года смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд. Западные санкции привели к росту цен на нефть и газ, ускорив инфляцию, которая может ввести в рецессию экономики развитых стран.

Также ранее японская газета Yomiuri сообщала, что пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе может осложнить неблагоприятную обстановку для японских компаний в случае прекращения работы с проектом «Сахалин — 2». в Токио рассчитывали на долговременные поставки сжиженного природного газа именно с терминала Freeport LNG в Техасе в случае прекращения импорта СПГ через «Сахалин — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть