Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос до $1 926 за одну тысячу кубометров. В целом цена на газ с начала торгов увеличилась на 7%.

Ранее сообщалось, что Россия с февраля по май 2022 года смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд. Западные санкции привели к росту цен на нефть и газ, ускорив инфляцию, которая может ввести в рецессию экономики развитых стран.

Также ранее японская газета Yomiuri сообщала, что пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе может осложнить неблагоприятную обстановку для японских компаний в случае прекращения работы с проектом «Сахалин — 2». в Токио рассчитывали на долговременные поставки сжиженного природного газа именно с терминала Freeport LNG в Техасе в случае прекращения импорта СПГ через «Сахалин — 2».