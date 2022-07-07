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Аналитик Тузов заявил о влиянии государства при ослаблении рубля к доллару

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рубль стал терять свои позиции по отношению к доллару из-за участия государства. Об этом «Прайму» заявил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — отметил Тузов.

По его словам, иностранные валюты, скорее всего, продолжат укреплять по отношению к рублю, так как цель властей — вернуть курс доллара к отметкам в 70-80 рублей. При этом крепкий рубль мешал российским экспортерам получать устойчивую прибыль.

Он добавил, что крепкий рубль сейчас может помешать темпам восстановления экономики, поэтому курс доллара в 70-80 рублей вполне оптимальный. Если он будет держаться на таком уровне, то ориентированная на экспорт экономика России сможет пережить период санкций.

6 июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей. По его словам, укреплению доллара поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

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