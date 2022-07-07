Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск

Почти четверть работающих россиян в этом году готовы потратить на отпуск 30-50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой исследование сервиса «Зарплата.ру».

Так, до 30 тыс. рублей готовы выделить 17% опрошенных, 30-50 тыс. рублей — 24%, 50-70 тыс. рублей — 15%, 70-90 тыс. рублей — 13%, 90-110 тыс. рублей — 14%;, 110-130 тыс. рублей — 4%, 130-150 тыс. рублей — 6%, выше 150 тыс. рублей — 7%.

67% респондентов заявили, что стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году. В основном россияне готовы сократить затраты на аренду жилья (20%), покупку билетов (19%), развлечения (18%), шопинг (16%), сувениры (9%), экскурсии (6%), транспорт в путешествии (6%), мобильную связь (2%), а 4% признались, что стараются экономить на всем.

Опрос проводился с 28 июня по 6 июля среди 1 750 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск в этом году.