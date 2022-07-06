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Госдума запретила расплачиваться за товары и услуги криптовалютой

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Depositphotos

Нижняя палата российского парламента приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который в том числе запрещает оплачивать ими товары, работы и услуги в России.

Документ запрещает передавать и принимать ЦФА в качестве оплаты за товары, работы, услуги. Исключение составляют предусмотренные федеральными законами случаи.

Документ в июне на рассмотрение нижней палаты парламента внес глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

В конце июня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написала, что на российском финансовом рынке с 2023 года может появиться золото в цифровой форме.

Тогда же Forbes сообщил, что майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина. Эта цифровая валюта падала в июне до $18 707. Первая криптовалюта в мире снижается в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс.

На 6 июля биткоин торгуется на бирже Binance за $20 тыс.

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