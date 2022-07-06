Госдума позволила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц

Нижняя палата парламента приняла закон, согласно которому банки могут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте могут предусматривать взимание комиссии. Размер сбора может быть больше суммы выплачиваемых по вкладу процентов.

Инициатива должна снизить концентрацию денег в иностранной валюте на банковских депозитах. Банки будут иметь право вводить комиссию, но не обязаны это делать.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Норма распространится и на новые сделки, и на те договоры валютных вкладов юрлиц, которые заключили до этого.

В конце июня начальник отдела глобальных исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин прокомментировал законопроект Минэкономразвития, позволяющий вводить комиссию за обслуживание валютного вклада юрлиц.