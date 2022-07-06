Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава РНФ рассказал, сколько средств выделяется на поддержку молодых ученых 17:13
Болгария заблокировала $890 тыс., адресованных посольству РФ 17:11
Стали известны подробности дела против Капризова о покупке военного билета 17:11
ГИБДД получит приборы для медпроверки водителей по слюне 17:10
Генконсульство РФ на Шпицбергене пояснило порядок доставки грузов в Баренцбург 17:03
«Меньше жрать и меньше спать»: Ширвиндт рассказал, как повысить эффективность... 17:03
Бывшего замминистра культуры Пирумова приговорили к 8,5 годам колонии 17:02
Стала известна дата релиза God of War Ragnarоk 16:59
Председатель Госдумы Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав России 16:55
Госдума приняла закон, позволяющий беженцам в России не сдавать паспорт... 16:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Госдума позволила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц

close
100%
Depositphotos

Нижняя палата парламента приняла закон, согласно которому банки могут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте могут предусматривать взимание комиссии. Размер сбора может быть больше суммы выплачиваемых по вкладу процентов.

Инициатива должна снизить концентрацию денег в иностранной валюте на банковских депозитах. Банки будут иметь право вводить комиссию, но не обязаны это делать.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Норма распространится и на новые сделки, и на те договоры валютных вкладов юрлиц, которые заключили до этого.

В конце июня начальник отдела глобальных исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин прокомментировал законопроект Минэкономразвития, позволяющий вводить комиссию за обслуживание валютного вклада юрлиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть