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Количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43% за 5 месяцев 2022 года

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Depositphotos

Аналитики «Портала DA» (маркетплейс Сбера для реализации активов) проанализировали все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России за пять месяцев 2022 года, сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам исследования стало понятно, что за указанной период было продано на 5% больше лотов, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в банкротстве юридических лиц объем реализованных лотов снизился на 11% (минус две тысячи лотов), но в банкротстве физических лиц объем торгов вырос на 43% (плюс три тысячи лотов).

«Благодаря популяризации банкротных торгов как альтернативного инструмента покупки недвижимости или автомобиля, а также упрощению процедуры участия в них все больше людей, приобретающих имущество, интересуются этим инструментом. Сделка по покупке квартиры или автомобиля в банкротных торгах надежно защищена и прозрачна, при этом, как правило, 90% объектов уже очищены от любых обременений. На ″Портале DA″ любой покупатель может найти объект, соответствующий его потребностям», — отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Наибольший рост продаж в 2022 году зафиксирован в сегменте транспортных средств (более чем в 2 раза), а также земельных участков и зданий (рост на 20%).

Также вырос и интерес россиян к участию в банкротных торгах. Наибольший интерес покупатели проявляли к покупке транспортных средств (за пять месяцев 2021-го в среднем приобрести автомобиль приходило три человека, в 2022-м — пять). Кроме того, наиболее востребованным среди участников торгов стал формат аукциона.

В 2022 году продолжила укрепляться тенденция на сокращение сроков реализации имущества. Если в январе-мае 2020-го лот в сегменте юрлиц в среднем экспонировался восемь месяцев, то в 2022-м — уже шесть. У физлиц сроки еще меньше: шесть месяцев и четыре месяца соответственно. Кроме того, на 14 п. п. уменьшился дисконт на имущество физлиц, он составил 8 п. п. А у юрлиц остался дисконт практически неизменным. При этом дисконт на квартиры физлиц стабилен и составляет около 10%, то есть падение происходит за счет квартир юрлиц.

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