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Банк России одобрил первый в стране товарный индекс на пшеницу

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Российский Центробанк одобрил первый товарный индекс — биржевой индекс на пшеницу. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа». Он отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск, — отметили в публикации.

В регуляторе указали, что участники рынка могут ссылаться на этот индекс, когда будут решать свои бизнес-задачи или запускать инструменты хеджирования ценовых рисков.

В ЦБ уточнили, что индекс был проверен совместно Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Минфином. Кроме того, будет подготовлено предложение по созданию механизма межведомственной оценки, которое будет направлено в правительство РФ.

18 мая «Известия», ссылаясь на источники на Московской бирже и в Центробанке писали, что в России появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

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