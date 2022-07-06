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Депутат бундестага Эрнст призвал запустить «Северный поток — 2»

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Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предложил начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2».

«При необходимости ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом», — сказал он в интервью Rheinische Post.

Также депутат призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата. По его словам, такие санкции, наоборот, выгодны для России — хотя продажи становятся меньше, выручка от них в целом выше.

Эрнст добавил, что немецкое правительство должно сдержать цены на газ, увеличивая поставки в том числе из России, чтобы жители Германии не стали «жертвами полностью проваленной санкционной политики».

Ранее представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон заявила о невозможности использования трубопровода «Северный поток — 2» в связи со снижением прокачки газа через первый «Северный поток» из-за проблем с Siemens из-за отсутствия сертификации.

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