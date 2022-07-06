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Инвесторы из России могут потерять интерес к жилью в Турции из-за ужесточения законов

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Depositphotos

Российские инвесторы могут потерять интерес к недвижимости в Турции из-за ужесточения предоставления вида на жительство, инвестиционного гражданства и завышенных цен на жилье. Об этом пишет «Коммерсант»

Участники рынка недвижимости отметили, что российские инвесторы в течение полугода начнут терять интерес к вложениям в недвижимость Турции. Это произойдет из-за ухода с рынка рядовых покупателей, так как их капиталы постепенно заканчиваются. Другие же просто переключаются на жилье в ОАЭ или Израиле. В среднем же спрос ни жилье в Турции может упасть на 30% из-за ужесточения законодательства.

Эксперты сошлись во мнении, что цены на жилье в Турции завышены на 40-50% из-за ажиотажного спроса. При этом всего за год из-за того же спроса стоимость жилья в стране поднялась более чем на 100%. Ситуация осложняется высокой инфляцией, которая в июне достигла 78,6% год к году.

Аналитики посчитали, что россияне постепенно будут переориентироваться на альтернативные направления инвестиционного гражданства, в частности, на Гренаду, Черногорию, Сербию и Португалию. Однако спрос на недвижимость в Турции будет сохраняться до тех пор, пока существует программа получения вида на жительство. Только в нынешних условиях потенциальные инвесторы будут считаться с геополитическими факторами, которые делают инвестиции в турецкое жилье рискованными.

В конце марта «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка недвижимости, писал, что спрос россиян на жилье в Дубае резко вырос из-за сложной геополитической обстановки. Покупателей привлекает мягкое налоговое законодательство, возможность получить вид на жительство и простота сделок.

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