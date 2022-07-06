В Ural заявили, что не будут выпускать советские модели

Генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов в интервью «Газете.Ru» заявил, что компания не планирует выпускать аналоги советских мотоциклов.

«У Ural никогда не было задачи превратить российский мотоцикл в дешевый советский аналог в ущерб общему качеству. Именно за это нас ценят в США и Европе. <…>. Мы достаточно запасливые, поэтому возврата к советскому производству точно не будет», — рассказал Кузнецов.

По его словам, возврат к советским моделям возможен только в том случае, если компания слепо доверится поставщикам из Китая.

«Если мы слепо доверимся Китаю, есть большие риски вернуться к аналогам советской сборки Ural. Это точно не входит в наши планы», — сообщил он.