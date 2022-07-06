Мотоциклы «Урал» подорожали с марта на 18%

Мотоциклы «Урал» после ввода западных санкций «не сильно» выросли в цене, с марта продукция подорожала на 18%, заявил в интервью «Газете.Ru» генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«С начала марта наша продукция поднялась в цене в среднем на 18%. Но даже с учетом данного фактора, нынешние цены — далеко не самые большие за эксклюзивный товар. Все мотоциклы Ural собираются вручную. Во-вторых, на Gear Up не два колеса, как в «одиночке», а четыре с учетом одного колясочного и запасного. Это явно дороже, чем просто поставить два колеса», — рассказал Кузнецов.

По его словам, мотоциклы Ural с приводом на коляску стоят за миллион рублей.

«1 января 2022 года наш флагман Gear Up стоил 1,34 млн рублей, после февраля — 1,7 млн рублей, и это было плавное подорожание. Модель City на текущий момент стоит 1,5 млн рублей. Те же «Харлеи» начинаются в среднем от 3 млн рублей», — уточнил Кузнецов.

На производство бокового прицепа уходит гораздо больше металла, четыре тормозные системы Brembo и т.д. Поэтому эта «дороговизна» является оправданной, считает он.

Цены на «Уралы» не будут снижаться, полагает гендиректор компании.

«Вряд ли мы будем ставить условные китайские аналоги в ущерб качеству сборки наших мотоциклов. Поэтому и цены на наши ведущие модели вряд ли снизятся из-за китайских запчастей», — резюмировал Кузнецов.