Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Запорожской области призвали украинских военных уехать в освобожденные города 04:58
Экс-нападающий «Арсенала» Адебайор сравнил талант Аршавина и Павлюченко 04:56
Виновник смертельного ДТП бросил жертву умирать на берегу моря 04:53
Депутат бундестага Фрай: план Германии по замене газа из России поставками СПГ... 04:50
Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств 04:36
В «Зените» объяснили уход из клуба форварда Дзюбы 04:33
Rheinmetall поставит зенитные пушки Oerlikon Skyguard 3 на $65 млн 04:32
Губерниев с иронией отреагировал на пост хавбека «Спартака» Мартинса... 04:15
Алиханов о ситуации с транзитом в Калининград: только угрозами можно... 04:10
«Роналду среди арбитров»: РФС о самом быстром судье чемпионата России 03:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мотоциклы «Урал» подорожали с марта на 18%

close
100%
Денис Кузнецов

Мотоциклы «Урал» после ввода западных санкций «не сильно» выросли в цене, с марта продукция подорожала на 18%, заявил в интервью «Газете.Ru» генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«С начала марта наша продукция поднялась в цене в среднем на 18%. Но даже с учетом данного фактора, нынешние цены — далеко не самые большие за эксклюзивный товар. Все мотоциклы Ural собираются вручную. Во-вторых, на Gear Up не два колеса, как в «одиночке», а четыре с учетом одного колясочного и запасного. Это явно дороже, чем просто поставить два колеса», — рассказал Кузнецов.

По его словам, мотоциклы Ural с приводом на коляску стоят за миллион рублей.

«1 января 2022 года наш флагман Gear Up стоил 1,34 млн рублей, после февраля — 1,7 млн рублей, и это было плавное подорожание. Модель City на текущий момент стоит 1,5 млн рублей. Те же «Харлеи» начинаются в среднем от 3 млн рублей», — уточнил Кузнецов.

На производство бокового прицепа уходит гораздо больше металла, четыре тормозные системы Brembo и т.д. Поэтому эта «дороговизна» является оправданной, считает он.

Цены на «Уралы» не будут снижаться, полагает гендиректор компании.

«Вряд ли мы будем ставить условные китайские аналоги в ущерб качеству сборки наших мотоциклов. Поэтому и цены на наши ведущие модели вряд ли снизятся из-за китайских запчастей», — резюмировал Кузнецов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть