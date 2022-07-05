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Автомобилисты России назвали несостоятельным мнение Мантурова о падении цен на автомобили

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о падении стоимости на автомобили до конца 2022 года «совершенно несостоятельное». Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По его мнению, для стабилизации рынка автомобилей в России нет предпосылок.

«Потому что понятно, что курс этот искусственный, о котором сейчас говорит Мантуров. И никто по этому курсу машины продавать не будет, и не продает», — сказал Похмелкин.

Он отметил, что на сегодняшний день возможности закупки автомобилей у автосалонов резко упали. В результате этого на рынке образуется дефицит, а в условиях дефицита цены никогда не падают, а лишь растут. Глава движения полагает, что единственная причина сдерживания цен — это падение доходов российских покупателей.

«Но это падение, пусть и не такое резкое, шло и раньше. Оно не влекло за собой снижения цен. Цены все равно росли. Поэтому заявление очень оптимистичное, но я абсолютно убежден, что оно совершенно несостоятельное», — подчеркнул он.

Ранее 5 июля Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в России постепенно стабилизируется, и в течение года ценники будут постепенно снижаться.

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