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Европарламент одобрил переход Хорватии на евро с 2023 года

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Европейский парламент проголосовал за вступление Хорватии в Еврозону. Об этом сообщает Vecernji list.

«За» проголосовали 539 депутатов, 45 — проголосовали «против», а 48 воздержались.

Теперь, завершающим шагом станет принятие предложения на заседании Совета по экономике и финансам ЕС 12 июля. Тем не менее, поскольку данная инициатива была сначала положительно оценена Советом ЕС и Еврокомиссией, а позже была поддержана резолюцией Европарламента, ожидается, что на заседании вхождение Хорватии в Еврозону будет одобрено.

Таким образом, с 1 января 2023 года евро должно стать официальной валютой в Хорватии взамен использовавшейся ранее куны.

Еврокомиссия одобрила вступление Хорватии в Еврозону в конце мая. Число государств-членов этого монетарного союза в таком случае достигнет двадцати.

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