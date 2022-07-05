VK и «Сбер» ведут переговоры по продаже Delivery Club

Холдинг VK и компания «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что один из вариантов сделки предполагает передачу сервиса Delivery Club компании «Яндекс» в рамках сделки по продаже рекомендательной платформы «Дзен» и сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости».

По словам источника, окончательные договоренности еще не достигнуты.

В апреле этого года года VK и «Яндекс» подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».

Ранее Forbes сообщил о планах VK выйти на рынок онлайн-бронирования жилья. Так, компания планирует выкупить сервисы Tvil.ru и «Суточно.ру».