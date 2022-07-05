Медведев предупредил Японию о цене на нефть в $400 за баррель в ответ на предложение G7

Предложение стран «Большой семерки» не приведет к результату, а цена на нефть наоборот вырастет до $400 за баррель. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400», — отметил Медведев.

Он добавил, что текущую ситуацию можно сравнить с изменениями цен на газ. При этом у Японии не будет поставок нефти и газа из России.

3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7, должен снизить ее стоимость вдвое.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.